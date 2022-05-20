Общество

На Волгоград обрушились обещанные МЧС гроза и шквалистый ветер

Общество 20.05.2022 15:51
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20.05.2022 15:51


Волгоград второй раз за последние сутки оказался во власти стихии. Как сообщает ИА «Высота 102», в эти минуты в центре города бушует шквалистый ветер. Одновременно в нескольких районах разыгралась настоящая майская гроза. За минуту до начала грозы фотограф информагентства успел сделать впечатляющие снимки. 

По сведениям спасателей, комплекс неблагоприятных погодных явлений (град, ветер, грозы и проливные дожди) ожидается в Волгоградской области до конца дня 20 мая. Жителям региона необходимо соблюдать меры безопасности в условиях непогоды. Не стоит без крайней необходимости покидать помещения. На улице не стоит парковаться и останавливаться под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. 


По сведениям администрации Волгограда, с учетом прогноза погоды муниципальные предприятия переведены в режим повышенной готовности –  с сотрудниками муниципальных дорожных и транспортных предприятий проведены дополнительные инструктажи, установлено дополнительное дежурство всех служб, обеспечивающих жизнедеятельность областного центра, проверен технический запас необходимых материалов и оборудования.

Напомним, что в результате затяжного ливня, обрушившегося на Волгоград накануне большинство улиц оказались затоплены. Наиболее сложная обстановка отмечалась на улице Качинцев, где утром 20 мая собравшуюся на проезжей части воду пришлось разгонять коммунальным службам с помощью снегоуборочных машин

Фото: ИА «Высота 102»

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