Волжские спецназовцы вернулись домой с Украины

Общество 19.05.2022 08:29
19.05.2022 08:29
В Волжском состоялся торжественный прием вернувшихся домой сотрудников ОМОН управления Росгвардии по Волгоградской области – участников специальной военной операции на Украине. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, спецназовцев и других военнослужащих - уроженцев городского округа Волжский поприветствовал глава города Игорь Воронин, председатель городской думы Дмитрий Ястребов, командир ОМОН «Сталинград» Дмитрий Девятов.
- Выражаем вам слова благодарности и низкий поклон за то, что вы делаете. Спасибо вам за ваш труд и мирное небо над нашими головами, - обратился к бойцам мэр городского округа.
На церемонии также присутствовали семьи, родные и близкие военнослужащих, которые погибли при исполнении служебного долга на Украине. Членам семей не вернувшихся домой воинов были вручены награды от имени губернатора Волгоградской области.
Завершением торжественного мероприятия стало вручение учащимся специализированных классов Росгвардии удостоверений кадетов войск национальной гвардии Российской Федерации, которое традиционно проходит 17 мая в день рождения Виталия Дубины, бойца ОМОН погибшего при исполнении воинского долга.
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