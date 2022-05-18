



МТС добавила в подписку МТС Premium скидки на аренду самокатов Urent. Стоимость подписки Urent Plus для пользователей МТС Premium снижена до 99 рублей и позволяет волгоградцам оплачивать только фактическое время пользования самокатом.

Электросамокаты становятся популярным средством передвижения не только среди детей и подростков, но и у взрослых жителей и гостей города-героя. Всего в Волгограде доступны для проката более 1000 электросамокатов. В этом сезоне горожане могут пользоваться экологически безопасным транспортом в разы выгоднее.

— Мы продолжаем реализацию проектов, способствующих развитию комфортной городской среды, и расширяющих возможности для наших пользователей. В феврале МТС инвестировала 740 миллионов рублей в сервис аренды самокатов, и сейчас в дополнение к цифровым и развлекательным сервисам подписки МТС Premium, мы рады предложить пользователям кикшеринг на выгодных условиях. Юрент — одна из крупнейших в России кикшеринговых компаний, обладающая парком в 60 тысяч электросамокатов и охватывающая большинство регионов страны. Уверена, что наши пользователи смогут оценить все плюсы коллаборации в самое ближайшее время, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

О подписке МТС Premium

Подписка МТС Premium доступна абонентам всех операторов связи во всех регионах России и дает возможность пользоваться наиболее востребованными сервисами экосистемы МТС. Подписчикам доступны 50 ГБ интернета, онлайн-кинотеатр KION с оригинальными сериалами и эксклюзивными премьерами, облачное хранилище «Вторая память» с объемом 512 ГБ, МТС Music с доступом к миллионам треков. Кроме того, в рамках подписки доступны бесплатная блокировка спам-звонков, приоритетное обслуживание в салонах, контактном центре и МТС Банке.

О подписке Urent Plus

Подписка Urent Plus — это информационная услуга сервиса Urent, доступная пользователям МТС Premium на льготных условиях. В рамках подписки предоставляется скидка в размере 100% на активацию самоката в сервисе Urent, оплата происходит только за минуты аренды самоката. Ограничений по количеству активаций самоката в течение месяца нет. Подключить подписку можно на сайте premium.mts.ru



