Рок-фест и пенная вечеринка: в Волгограде пройдет фестиваль для студентов и школьников





В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде 28 мая пройдет День открытых дверей, на котором обещают насыщенную развлекательную программу для будущих абитуриентов. О культурном мероприятии рассказал ИА «Высота 102» директор ЦПКиО Андрей Еркин.

– Ведущими учебными заведениями для будущих абитуриентов подготовлена расширенная образовательная и развлекательная программа. Здесь школьники смогут узнать не только образовательные компетенции учебных заведений, но и их корпоративную культуру, познакомиться и в свободной форме пообщаться со студентами и преподавателями! В прошлом году провели такое мероприятие первый раз, теперь будем проводить ежегодно, – пояснил Андрей Еркин.

Так, День открытых дверей начнется в 12 часов дня с Handmade-ярмарки. После чего, в 15:00 стартуют презентации, где студенты 6 вузов и 8 ссузов представят работы художников, скульпторов и робототехники. Помимо этого, для школьников будут проводиться различные мастер-классы и лекции. Не дадут скучать юным волгоградцам творческие коллективы, спортивные состязания и розыгрыши подарков.

Уже ближе к вечеру, в 17:00, стартует молодежный рок-фест «Весенний рокот», а после всех ждет пенная вечеринка. Заключением этого дня станет лазерное шоу и праздничный салют.



