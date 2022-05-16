Общество

Успеть за 40 часов: показываем, что происходит в Волгограде во время масштабных отключений воды

Общество 16.05.2022 10:17
16.05.2022 10:17


Система водоснабжения и водоотведения Волгограда работает в круглогодичном и круглосуточном режиме. Если случается порыв, аварийные бригады на короткий срок отключают либо горячую, либо холодную воду. Но по техническим причинам на ряде объектов, из которых состоит водопроводная сеть города-миллионника, невозможно проводить ремонт без полной остановки водоснабжения. 

В минувшие выходные бригады «Концессий водоснабжения» отключили воду в Кировском и Советском районах. За 40 часов рабочие не только привели в порядок узловую насосную станцию, но и, пользуясь случаем, усовершенствовали системы и подключили к сети строящиеся жилые здания. 

По-другому никак 


О предстоящем отключении воды в двух районах в компании «Концессии водоснабжения» волгоградцев предупредили заранее, попросив запастись как можно большим объемом воды. Комплексные работы на станции и сетях, по расчетам специалистов, должны были занять не меньше 40 часов. По словам исполняющего обязанности главного инженера «Концессий водоснабжения» Дмитрия Лебедева, на столь длительное время горожан оставляют без ресурса крайне редко. 

– Последний раз такую остановку мы делали в 2017 году. Насосная станция работала, мы ее эксплуатировали. Но определенные вещи сделать невозможно без полной остановки водоснабжения. Почему 40 часов? Порядка шести-восьми часов требуется только для того, чтобы слить всю воду. Оставшееся время – на выполнение полного комплекса работ и плавное – чтобы не допустить порывов и аварийных ситуаций – заполнение системы.  


Представитель компании подчеркивает: 40 часов – это «потолок» отключений. 

– Фактически большинство потребителей получают воду значительно раньше. До 40 часов при таких отключениях, как в этот раз, необходимо, чтобы вода добралась до самых отдаленных улиц. 

Во время масштабных отключений в Волгограде проводится ремонт, замена и обслуживание оборудования. Это касается и насосных станций, и системы водоснабжения и водоотведения и непосредственно самих сетей.  


В минувшие выходные масштабный ремонт состоялся на насосной станции «Горная Поляна». По словам Дмитрия Лебедева, именно от нее зависит снабжение двух крупных районов Волгограда – Кировского и Советского. 

–  Данная станция – узловой объект. В связи с тем, что для проведения работ она была остановлена на эти выходные, было принято решение о проведении и других работ. В первую очередь, чтобы людей в последующем снова не оставлять без воды. 

Задел на будущее 


На насосной станции «Горная Поляна» с 14 мая подключали к сети вновь построенный трубопровод. Проведенные менее чем за сутки работы позволят существенно улучшить и качество воды, и давление, подаваемое в существующую сеть и в ЖК «Родниковая Долина». 

– Отличительной особенностью нового узла является возможность понижения давления за счет редукционных клапанов, – говорит замначальника службы технического надзора «Концессий водоснабжения» Андрей Андреенко. – В будущем это позволит эффективно и без гидравлических сбоев эксплуатировать водопроводную сеть. 


В районе дома №38 по проспекту Университетскому с 6 утра 14 мая стартовали работы в водопроводной камере. Здесь уже другая бригада «Концессий» провела врезку разделительного затвора диаметром 700 мм. 

– Это поможет сократить количество отключаемых абонентов в случаях аварийных ситуаций на сети или плановых остановок, – объясняет начальник цеха капитального ремонта «Концессий водоснабжения» Дмитрий Аксёнов. – С раннего утра мы зашли на объект и планировали завершить работы к 10 вечера. Однако ввиду того, что камера вопреки нашим ожиданиям оказалась при вскрытии сухой, нам удается идти с опережением графика. 


Врезка еще одной трубы проводилась на минувших выходных в районе дома № 108 на проспекте Университетском. 

–  Этот трубопровод необходим для перспективной застройки «Родниковой Долины», – говорит представитель подрядной компании Владимир Митрофанов. – Параллельно ведутся работы по прокладке водопроводной трубы диаметром 630 мм в две линии суммарной протяженностью порядка 10 километров. Благодаря этим трубам уже существующие жилые дома и те, которые построят, будут обеспечены дополнительным объемом воды. Благодаря им не будет перебоев в подаче воды в летний период, соответственно не будет проблем с поливом. 

И это не всё


На улице Тормосиновской рабочие в субботу успели подключить к сетям будущие новостройки. 

– Нами проводится монтаж водопроводного узла диаметром 300 мм с врезками на жилое здание, – рассказал мастер цеха «Центр 1» Евгений Пешев. – Этот узел обеспечит объекты качественной питьевой водой.  Важен тот факт, что врезка узла проводится одновременно со строительством зданий. По окончании их возведения нам уже не нужно проводить повторные отключения и оставлять без воды других жителей Волгограда. 



За неполные два дня в двух районах Волгограда бригадами «Концессий» в общей сложности проведено более 30 масштабных мероприятий, необходимых для качественного обеспечения города питьевой водой и бесперебойного водоотведения. Рабочие заменили порядка 20 единиц запорной арматуры диаметром от 100 до 700 мм на сетях и объектах водо- и теплоснабжения. 

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