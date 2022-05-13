Общество

В Волгоградской области на полгода раньше отремонтировали участок трассы А-260

Общество 13.05.2022 19:40
13.05.2022 19:40


В Волгоградской области на полгода раньше поставленного срока завершился капремонт 11-километрового участка трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной. Как сообщили сегодня, 13 мая, в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, речь идет об  отрезке с 100 по 111 километр А-260.

– По графику, работы должны были завершиться осенью этого года, но специалисты нашли возможность закончить их раньше при соблюдении всех стандартов качества, – сообщили в подведомственном Росавтодору управлении автодорог. – В ходе капитального ремонта дорожное основание усилили методом холодной регенерации, который позволяет, с одной стороны, повторно использовать отфрезерованный материал, что делает производство более экологичным, а с другой – при помощи спецдобавок сделать дорогу более устойчивой к нагрузкам. 


Верхний слой дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона, по сведениям дорожников, также отличается повышенной износостойкостью. 

– На съездах и примыканиях подрядной компанией устроены переходно-скоростные полосы, которые позволят водителям совершать более безопасные маневры на поворотах, – сообщают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. – Для этой же цели установили две линии  освещения общей протяженностью почти километр, смонтировали четыре километра бокового барьерного ограждения, установили и заменили более 100 дорожных знаков и почти 250 сигнальных столбиков. 

Для пользователей общественного транспорта на 11-километровом участки федеральной трассы обустроили четыре остановки с тротуарами, пешеходным ограждением и «зеброй».

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
13.05.2022 19:33
Общество 13.05.2022 19:33

0
Далее
Общество
13.05.2022 17:44
Общество 13.05.2022 17:44

0
Далее
Общество
13.05.2022 17:02
Общество 13.05.2022 17:02

0
Далее
Общество
13.05.2022 16:25
Общество 13.05.2022 16:25

0
Далее
Общество
13.05.2022 16:22
Общество 13.05.2022 16:22

0
Далее
Общество
13.05.2022 14:58
Общество 13.05.2022 14:58

0
Далее
Общество
13.05.2022 13:38
Общество 13.05.2022 13:38

0
Далее
Общество
13.05.2022 12:35
Общество 13.05.2022 12:35

0
Далее
Общество
13.05.2022 12:08
Общество 13.05.2022 12:08

0
Далее
Общество
13.05.2022 11:48
Общество 13.05.2022 11:48

0
Далее
Общество
13.05.2022 10:02
Общество 13.05.2022 10:02

0
Далее
Общество
13.05.2022 09:39
Общество 13.05.2022 09:39

0
Далее
Общество
13.05.2022 08:51
Общество 13.05.2022 08:51

0
Далее
Общество
13.05.2022 08:34
Общество 13.05.2022 08:34

0
Далее
Общество
13.05.2022 08:19
Общество 13.05.2022 08:19

0
Далее

Лента новостей

20:36
В Волгоградской области 14 мая прогнозируют градСмотреть фотографии
20:03
Волгоградские хирурги проводят сложнейшие операции на сердцеСмотреть фотографии
19:40
В Волгоградской области на полгода раньше отремонтировали участок трассы А-260Смотреть фотографии
19:33
Волгоградские чиновники заметили снижение цен на 28 видов продуктовСмотреть фотографии
18:38
Почему рубль крепчает, а цены на продукты в магазинах не падают: объясняет профессор Волгоградского института управления Ирина МаксимоваСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде из-за угрозы взрыва эвакуировали поликлинику № 30Смотреть фотографии
17:44
В Волгоградской области бешеная кошка набросилась на женщинуСмотреть фотографии
17:22
Вот это рокировочка: замглавы Волгограда «сослали» в Советский районСмотреть фотографии
17:02
В Волгограде состоялся обмен капсулами со священной землей городов-героевСмотреть фотографии
16:57
Директора спортшкол и спортклубов Волгограда озвучили свои зарплатыСмотреть фотографии
16:47
Менеджер крупной торговой компании в Волгограде пойман на преступном обогащенииСмотреть фотографии
16:42
В Волгоградской области понизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19Смотреть фотографии
16:25
«Метроэлектротранс» выплатит выпавшей из троллейбуса волгоградке 90 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:22
В Волгограде ищут пути сокращения долгов СНТ перед энергетикамиСмотреть фотографии
14:58
Опасные мотыльки вышли из депрессии и стали угрозой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:58
На юге Волгограда пассажиры жестоко избили водителя таксиСмотреть фотографии
13:39
УФАС выявило сговор чиновников и коммерсантов при благоустройстве ВолжскогоСмотреть фотографии
13:38
Банк «Открытие»: 78% жителей ЮФО готовы пользоваться российским аналогом AppStore и Google PlayСмотреть фотографии
13:03
«Посадите кого-нибудь»: в Волгоградской облдуме требуют перекрыть денежный поток «Ротору» после провала в ФНЛСмотреть фотографии
12:59
Банду грабителей задержали за набеги на сельхозполя в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
«Поддержать важно»: РУСАЛ выделяет 35 миллионов рублей для поддержки социально ориентированных НКОСмотреть фотографии
12:35
В Волгоградской области взлетели цены на соль и спичкиСмотреть фотографии
12:14
В волгоградской колонии в лампочках засветились телефоныСмотреть фотографии
12:13
«Он нас всех подставил»: в Ростове по делу Музраева выступил экс-директор Центрального рынка ВолгоградаСмотреть фотографии
12:08
Волгоград и Санкт-Петербург возрождают тесные связи между городами-героямиСмотреть фотографии
11:51
Волгоградский «КАУСТИК» представил жителям Светлого Яра обновленный проект реконструкции секции №2 пруда-накопителяСмотреть фотографии
11:48
Волгоградского кадета представили к награде за спасение пенсионерки на пожареСмотреть фотографии
11:33
На Волжской ГЭС укоротили «рыбную полку»Смотреть фотографии
10:13
Автовоз с похищенной в Санкт-Петербурге иномаркой задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:02
Волжских призывников пообещали не отправлять на УкраинуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 