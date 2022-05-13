В Волгоградской области на полгода раньше поставленного срока завершился капремонт 11-километрового участка трассы Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной. Как сообщили сегодня, 13 мая, в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, речь идет об отрезке с 100 по 111 километр А-260.

– По графику, работы должны были завершиться осенью этого года, но специалисты нашли возможность закончить их раньше при соблюдении всех стандартов качества, – сообщили в подведомственном Росавтодору управлении автодорог. – В ходе капитального ремонта дорожное основание усилили методом холодной регенерации, который позволяет, с одной стороны, повторно использовать отфрезерованный материал, что делает производство более экологичным, а с другой – при помощи спецдобавок сделать дорогу более устойчивой к нагрузкам.





Верхний слой дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона, по сведениям дорожников, также отличается повышенной износостойкостью.

– На съездах и примыканиях подрядной компанией устроены переходно-скоростные полосы, которые позволят водителям совершать более безопасные маневры на поворотах, – сообщают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. – Для этой же цели установили две линии освещения общей протяженностью почти километр, смонтировали четыре километра бокового барьерного ограждения, установили и заменили более 100 дорожных знаков и почти 250 сигнальных столбиков.

Для пользователей общественного транспорта на 11-километровом участки федеральной трассы обустроили четыре остановки с тротуарами, пешеходным ограждением и «зеброй».

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград