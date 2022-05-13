В Волгоградской области понизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19









Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у жителей Волгоградской области за три недели упал на 2,9%. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, по состоянию на 13 мая этот показатель составляет 34,6%.

Напомним, что три недели назад уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Волгоградской области был 37,5%.

В Волгоградской области, между тем, число новых случаев заражения продолжает снижаться. За сутки COVID-19 выявлен у 151 человека, из них госпитализация потребовалась 69 пациентам. Скончались от вируса две женщины в возрасте 82 и 83 лет.



