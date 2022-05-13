Волжских призывников пообещали не отправлять на Украину





С начала весенней призывной кампании 75 молодых волжан признаны годными к воинской службе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в городском военкомате. Первые 20 призывников Волжского отправятся в ряды Вооруженных сил России уже 23 мая. Они будут служить в сухопутных, воздушно-десантных войсках и ракетных войсках стратегического назначения.

Двое волжских призывников прошли отбор для прохождения службы в президентском полку, они отправятся к месту службы в июне. Всего за время весенней кампании от Волжского будут призваны 224 солдата-срочника.

Как сообщили в городском военном комиссариате, ни один из призывников не будет задействован в спецоперации на Украине. Добавим, в эту весеннюю кампанию, которая началась с 1 апреля и по 15 июля, призывные комиссии пройдут 1,5 тысячи молодых волжан.