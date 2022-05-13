В двух районах Волгограда отключат воду 14 мая

Общество 13.05.2022 08:34
13.05.2022 08:34
В Кировском и Советском районах Волгограда отключат воду на время проведения плановых профилактических работ на сетях водопроводного и теплового хозяйства. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии водоснабжения», подача ресурса будет приостановлена с 00.00 час. 14 мая до 16.00 час. 15 мая 2022 г. При этом микрорайон Тулака, поселки Максима Горького, Гули Королевой, Майский, Горный и Водный будут получать ресурс в штатном режиме.
В этот период запланировано провести более 30 масштабных мероприятий на объектах и сетях водопроводно-канализационного и теплового хозяйства, необходимых для качественного обеспечения города питьевой водой и бесперебойного водоотведения. Большинство этих работ невозможно провести, пока система заполнена водой, а электросети находятся под напряжением.
В двух районах специалисты заменят порядка 20 единиц запорной арматуры диаметром от 100 до 700 мм на сетях и объектах водо- и теплоснабжения. Новая запорная арматура обеспечит надежность водоснабжения районов и сократит время устранения инцидентов на сетях.
Помимо этого, Концессии выполнят подключение жилого комплекса в Родниковой долине, а также монтаж водопроводного узла по ул. Тормосиновская.
Большой объем профилактических работ будет выполнен на электрооборудовании: замена и обслуживание реле тепловой защиты насосных двигателей, датчиков давления, частотных преобразователей, пьезоэлектрических датчиков расхода воды. На насосной станции «Горная Поляна» заменят опору линии электропередач. Для выполнения всех этих работ необходимо отключение электроэнергии.
На время выполнения работ будет осуществляться подвоз воды. С графиком движения автоцистерны можно ознакомиться на главной странице сайта «Концессии водоснабжения» www.investvoda.ru
«Концессии водоснабжения» приносят извинения за вынужденные неудобства. Мероприятия позволят улучшить качество водоснабжения и водоотведения Советского и Кировского районов, заверили в компании.
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