В Волгограде под окнами многоэтажки нашли тело 64-летней женщины

В Советском районе Волгограда в одном из дворов по улице Казахской нашли без признаков жизни женщину. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 12 мая, страшную находку ранним утром накануне сделали прохожие.

— Под окнами девятиэтажки обнаружено тело 64-летней женщины. Тело погибшей примерно в 06.00 обнаружили первые прохожие, — сообщили информагентству в экстренных службах.

Известно, что женщина проживала вместе с мужем. Пока супруг отсутствовал дома, волгоградка находилась на балконе и сорвалась с высоты восьмого этажа. Со слов соседей, никаких странностей в поведении погибшей они не замечали.

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