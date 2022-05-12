Общество

До 19 мая Росавиация продлила транзит через Волгоград

Общество 12.05.2022 10:31
12.05.2022 10:31


Временные ограничения для полетов воздушных судов в определенные аэропорты страны продлены до 19 мая. Об этом ИА «Высота 102» стало известно сегодня, 12 мая.  

— До 19 мая временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, — сообщается в официальном заявлении ведомства. 

Авиаперевозчикам рекомендуют перевозить пассажиров, используя альтернативные маршруты. Принять лайнеры готовы терминалы в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве. Остальные воздушные гавани РФ функционируют в штатном режиме. 

Режим ограничений начал действовать с 24 февраля 2022 года.   

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