До 19 мая Росавиация продлила транзит через Волгоград

Временные ограничения для полетов воздушных судов в определенные аэропорты страны продлены до 19 мая. Об этом ИА «Высота 102» стало известно сегодня, 12 мая.

— До 19 мая временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, — сообщается в официальном заявлении ведомства.

Авиаперевозчикам рекомендуют перевозить пассажиров, используя альтернативные маршруты. Принять лайнеры готовы терминалы в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве. Остальные воздушные гавани РФ функционируют в штатном режиме.

Режим ограничений начал действовать с 24 февраля 2022 года.

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