Происшествия

Двое 22-летних волгоградцев остались без секса и денег

Происшествия 11.05.2022 13:20
11.05.2022 13:20



Жертвами мошенниц стали двое 22-летних жителей Волгоградской области, решивших заказать интимные услуги. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, оба молодых человека нашли объявления в интернете.
Так, 22-летний охранник из Кировского района Волгограда связался по телефону с незнакомкой, договорился о встрече и перечислил ей на счет 3 тысячи рублей. Молодой человек затем отправился по названному ему адресу, но там его никто не ждал, а телефон собеседницы оказался заблокированным.
В десять раз больше потерял 22-летний житель Волжского, решивший воспользоваться услугами интимного характера по объявлению в социальной сети. В ходе переписки он договорился о сделке и оплатил заказ на сумму 30 тысяч рублей. Вскоре после перечисления денежных средств личная страница аферистки была удалена, а номер телефона заблокирован. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.
Мошенниц ищут.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Происшествия
11.05.2022 16:01
Происшествия 11.05.2022 16:01

0
Далее
Происшествия
11.05.2022 14:30
Происшествия 11.05.2022 14:30

0
Далее
Происшествия
11.05.2022 11:51
Происшествия 11.05.2022 11:51

0
Далее
Происшествия
11.05.2022 10:45
Происшествия 11.05.2022 10:45

0
Далее
Происшествия
10.05.2022 15:08
Происшествия 10.05.2022 15:08

0
Далее
Происшествия
10.05.2022 11:09
Происшествия 10.05.2022 11:09

0
Далее
Происшествия
10.05.2022 10:53
Происшествия 10.05.2022 10:53

0
Далее
Происшествия
10.05.2022 10:16
Происшествия 10.05.2022 10:16

0
Далее
Происшествия
09.05.2022 21:03
Происшествия 09.05.2022 21:03

0
Далее
Происшествия
09.05.2022 18:16
Происшествия 09.05.2022 18:16

0
Далее
Происшествия
09.05.2022 15:30
Происшествия 09.05.2022 15:30

0
Далее
Происшествия
08.05.2022 21:13
Происшествия 08.05.2022 21:13

0
Далее
Происшествия
08.05.2022 20:47
Происшествия 08.05.2022 20:47

0
Далее
Происшествия
08.05.2022 20:33
Происшествия 08.05.2022 20:33

0
Далее
Происшествия
08.05.2022 20:15
Происшествия 08.05.2022 20:15

0
Далее

Лента новостей

16:01
Считай, повезло: в Волгограде полицейские мгновенно прибыли на место ДТП – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:57
Синоптики объяснили, что происходит с погодой в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:30
От коронавируса скончались двое мужчин из Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографии
15:15
Организатору финансовой пирамиды в Волжском дали 4 года за 24 млн рублейСмотреть фотографии
15:03
Пациенты госпиталя ветеранов в Волгограде пожаловались на холод в палатах и тонкие одеялаСмотреть фотографии
14:30
Спасатели рассказали о поисках прыгнувшего с Волжской ГЭС мужчиныСмотреть фотографии
14:27
В Волгоградской области продлили паводок, благоприятный для нереста рыбыСмотреть фотографии
13:45
«Не поздно пить Боржоми?»: в волгоградском «Роторе» сокращают сотрудников и зарплатыСмотреть фотографии
13:28
«Ростелеком» протестировал новый сервис по оцифровке документов на основе искусственного интеллектаСмотреть фотографии
13:20
Двое 22-летних волгоградцев остались без секса и денегСмотреть фотографии
13:02
С приглашенной звездой, выставкой и полевой кухней: Эльтон впервые отметил с размахом 9 МаяСмотреть фотографии
12:59
МЧС предупредило о шторме в Волгограде и области в ближайшие часыСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде упорно ищут подрядчика для ремонта пострадавшего от пожара здания судаСмотреть фотографии
11:51
В Волгоградской области рыбак выловил останки пропавшего в Саратове ребенкаСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде угроза уголовной ответственности подтолкнула чиновников к чистотеСмотреть фотографии
11:35
«В последнее время содержала жена»: стали известны подробности смерти бизнесмена Заирова в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:31
Волгоградцы через 14 лет будут получать по 100 тысячСмотреть фотографии
11:05
В селе Гуселка под Волгоградом в лесопосадке нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
10:45
В центре Волгограда на видео попал таран внедорожникаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:00
«Приедут, якобы будут смотреть»: комиссия оценит ущерб горевшего общежития в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:40
У 40% жителей Волгограда и области с начала года выросла зарплатаСмотреть фотографии
08:52
В Волгоградской области ремонтируют знаменитую скульптуру коня с казакомСмотреть фотографии
08:13
В четырех районах Волгограда 11 мая отключат светСмотреть фотографии
20:51
«Превратилась в болото»: жители Волгоградской области после расчистки не узнают родную речкуСмотреть фотографии
19:13
В Волгоградской области продолжают дорожать шампуни и мылоСмотреть фотографии
17:17
Росстат отчитался о росте среднедушевых доходов волгоградцевСмотреть фотографии
15:51
Еще один дом на севере Волгограда признан аварийнымСмотреть фотографии
15:25
Губернаторы пяти российских регионов подали в отставкуСмотреть фотографии
15:08
В Волгоградской области дерево рухнуло на пешеходный мостСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской области перестали умирать от коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 