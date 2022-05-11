Двое 22-летних волгоградцев остались без секса и денег

Происшествия 11.05.2022 13:20
11.05.2022 13:20
Жертвами мошенниц стали двое 22-летних жителей Волгоградской области, решивших заказать интимные услуги. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, оба молодых человека нашли объявления в интернете.
Так, 22-летний охранник из Кировского района Волгограда связался по телефону с незнакомкой, договорился о встрече и перечислил ей на счет 3 тысячи рублей. Молодой человек затем отправился по названному ему адресу, но там его никто не ждал, а телефон собеседницы оказался заблокированным.
В десять раз больше потерял 22-летний житель Волжского, решивший воспользоваться услугами интимного характера по объявлению в социальной сети. В ходе переписки он договорился о сделке и оплатил заказ на сумму 30 тысяч рублей. Вскоре после перечисления денежных средств личная страница аферистки была удалена, а номер телефона заблокирован. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.
Мошенниц ищут.
Реклама
Считай, повезло: в Волгограде полицейские мгновенно прибыли на место ДТП – видео11.05.2022 16:01
Происшествия 11.05.2022 16:01
Спасатели рассказали о поисках прыгнувшего с Волжской ГЭС мужчины11.05.2022 14:30
Происшествия 11.05.2022 14:30
В Волгоградской области рыбак выловил останки пропавшего в Саратове ребенка11.05.2022 11:51
Происшествия 11.05.2022 11:51
В центре Волгограда на видео попал таран внедорожника11.05.2022 10:45
Происшествия 11.05.2022 10:45
В Волгоградской области дерево рухнуло на пешеходный мост10.05.2022 15:08
Происшествия 10.05.2022 15:08
На трассе под Волгоградом насмерть сбили 23-летнего пешехода10.05.2022 11:09
Происшествия 10.05.2022 11:09
Пассажир маршрутки пострадал в ДТП в Волжском10.05.2022 10:53
Происшествия 10.05.2022 10:53
В Волжском после ДТП водитель бросил раненого пассажира10.05.2022 10:16
Происшествия 10.05.2022 10:16
«Толпа — она не понимает!»: на видео попал конфликт полицейского и зрителя после парада в Волгограде09.05.2022 21:03
Происшествия 09.05.2022 21:03
В цеху заброшенного мясокомбината под Волгоградом нашли труп мужчины09.05.2022 18:16
Происшествия 09.05.2022 18:16
В центре Волгограда нашли застреленным известного бизнесмена09.05.2022 15:30
Происшествия 09.05.2022 15:30
В Волгограде два человека пострадали при розжиге костра баллончиком08.05.2022 21:13
Происшествия 08.05.2022 21:13
Троих пострадавших в страшном ДТП доставили вертолетом в Волгоград08.05.2022 20:47
Происшествия 08.05.2022 20:47
Компания молодежи разбилась на трассе в Волгоградской области08.05.2022 20:33
Происшествия 08.05.2022 20:33
В Волгограде из-за угроз эвакуировали торговый центр08.05.2022 20:15
Происшествия 08.05.2022 20:15
Реклама