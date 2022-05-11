Двое 22-летних волгоградцев остались без секса и денег









Жертвами мошенниц стали двое 22-летних жителей Волгоградской области, решивших заказать интимные услуги. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, оба молодых человека нашли объявления в интернете.

Так, 22-летний охранник из Кировского района Волгограда связался по телефону с незнакомкой, договорился о встрече и перечислил ей на счет 3 тысячи рублей. Молодой человек затем отправился по названному ему адресу, но там его никто не ждал, а телефон собеседницы оказался заблокированным.

В десять раз больше потерял 22-летний житель Волжского, решивший воспользоваться услугами интимного характера по объявлению в социальной сети. В ходе переписки он договорился о сделке и оплатил заказ на сумму 30 тысяч рублей. Вскоре после перечисления денежных средств личная страница аферистки была удалена, а номер телефона заблокирован. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Мошенниц ищут.



