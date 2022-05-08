Компания молодежи разбилась на трассе в Волгоградской области

Происшествия 08.05.2022 20:33
08.05.2022 20:33
Шестеро молодых людей пострадали сегодня, 8 мая, в результате крупной аварии в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП произошло в 11:50 на 177 км трассы «Жирновск – Вешенская», где столкнулись «ВАЗ-2107» и «ВАЗ-2114». Обе машины превратились в груду железа. К счастью, погибших нет.
По предварительной информации, виновником аварии стал 30-летний водитель «ВАЗ-2107».
В больницу с травмами госпитализированы четверо молодых мужчин и две девушки.
Подробности ДТП устанавливаются.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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