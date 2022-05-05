В Волгограде из-за репетиции парада снова перекрыли центральные улицы

В Центральном районе Волгограда сегодня, 5 мая, состоится вторая по счету репетиция парада Победы на площади Павших Борцов. Как и предупреждали ранее в горадмине, в связи с мероприятием улицы примыкающие к главной площади региональной столицы будут перекрыты до вечера.
По сведениям волгоградской мэрии, ограничения введены с 7.00 до 21.00 5 мая по следующим улицам:
- площадь Павших Борцов,
- улица Мира в границах от Коммунистической до Комсомольской,
- улица Володарского от Коммунистической до улицы Мира,
- улица Гоголя от Коммунистической до улицы Мира,
- Аллея Героев,
- улица Ленина от Коммунистической до улицы Мира.
Сегодня репетиция парада пройдет с участием военной техники. Генеральный прогон состоится послезавтра, 7 мая.
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