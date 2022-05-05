В Волгограде из-за репетиции парада снова перекрыли центральные улицы

В Центральном районе Волгограда сегодня, 5 мая, состоится вторая по счету репетиция парада Победы на площади Павших Борцов. Как и предупреждали ранее в горадмине, в связи с мероприятием улицы примыкающие к главной площади региональной столицы будут перекрыты до вечера.

По сведениям волгоградской мэрии, ограничения введены с 7.00 до 21.00 5 мая по следующим улицам:

площадь Павших Борцов,

улица Мира в границах от Коммунистической до Комсомольской,

улица Володарского от Коммунистической до улицы Мира,

улица Гоголя от Коммунистической до улицы Мира,

Аллея Героев,

улица Ленина от Коммунистической до улицы Мира.

Сегодня репетиция парада пройдет с участием военной техники. Генеральный прогон состоится послезавтра, 7 мая.

Читайте также:

Трибуны и алые флаги: смотрим на подготовку Волгограда к Дню Победы

«Свет Великой Победы» озарит Мамаев курган в Волгограде 7, 8 и 9 мая: расписание