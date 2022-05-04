Трибуны и алые флаги: смотрим на подготовку Волгограда к Дню Победы









Активная подготовка к празднованию 77-ой годовщины Великой Победы идет в Волгограде. На площади Павших Борцов и нижней террасе Центральной набережной рабочие возводят трибуну и сцену для гостей и выступлений. Город украшают флагами и праздничными баннерами. Как преображается Волгоград к Дню Победы – в фоторепортаже ИА «Высота 102».













На площади Павших Борцов, где 9 мая пройдет праздничный парад военнослужащих и техники Волгоградского гарнизона, началась установка трибуны на 3000 мест. В МАУ «Информационное агентство Волгограда» сообщили, что на трехуровневой трибуне предусмотрены как сидячие, так и стоячие места. Четырехметровый задник с символикой Дня Победы частично закроет храм от людей и техники.













На фото: проект трибуны













По центру трибуны будет расположено 150 сидячих мест, на которых разместятся ветераны Великой Отечественной войны и другие почетные гости. По бокам предусмотрены стоячие места – по 1425 человек с каждой стороны.













Пока мы видим только деревянную конструкцию, но к генеральной репетиции парада, которая намечена на 7 мая, трибуна уже будет готова.













В этом году огромные баннеры с орденами Великой Отечественной войны, вывешенные между колонн, украсили здание Нового экспериментального театра, расположенного на площади Павших борцов. Территорию украшают флаги у памятника Александра Невского и две высокие композиции из флагов под названием «Победа».













Еще четыре таких конструкции установлены на Аллее Героев в районе «звездного неба».













Всего к 9 мая Волгоград украсят свыше 300 флагов, из которых 114 уже установлены на Мамаевом кургане у стел городов-героев и вдоль аллеи пирамидальных тополей.













Флагами украшены территории у музея «Россия – моя история», стадиона «Волгоград Арена», музея-панорамы «Сталинградская битва», на Аллее Героев, площади Павших Борцов, Нулевой Продольной и др.













Гигантскую конструкцию сцены возводят на нижней террасе Центральной набережной, где 9 мая пройдет трехчасовой гала-концерт, хедлайнером которого заявлена певица Валерия. Финальной точкой торжеств станет артиллерийский салют и праздничный фейерверк.













На фото: проект сцены













Ожидается, что на концерт придут тысячи волгоградцев и гостей города. Для удобства зрителей на набережной установят в общей сложности семь экранов. Разглядеть издалека артистов, певцов и музыкантов можно будет на огромных экранах, установленных по обе стороны от сцены.





















Украсят Волгоград к 9 мая праздничные баннеры и плакаты разных размеров. В основном на них изображены фотографии военных лет, обработанные специальным образом с добавлением четкости и красок. Появятся в городе и праздничные арт-объекты: привычная уже волгоградцам «Книга памяти» и огромная пятиконечная красная звезда.



