Глава Котовского района Волгоградской области Сергей Чумаков вручил вдове погибшего на Украине военнослужащего орден Мужества. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, церемония прошла накануне.

Напомним, старший сержант Миллер Сергей Сергеевич из села Коростино пал смертью храбрых, проявив героизм и отвагу в неравном бою. Посмертно был представлен к государственной награде орден Мужества.

Сергею Миллеру было 27 лет. Он подписал контракт сразу после службы по призыву. Год назад он вместе с семьей переехал на новое место жительства в Крым. В Коростино Котовского района остались жить мать и двое братьев погибшего контрактника.

Сергей Миллер отдал жизнь за мир и безопасность нашей страны, исполняя свой воинский долг в ходе специальной операции российских войск по защите республик ЛНР, ДНР и денацификации территории Украины.