Общество

Вдове погибшего на Украине военного из Волгоградской области вручили орден Мужества

Общество 05.05.2022 10:30
05.05.2022 10:30


Глава Котовского района Волгоградской области Сергей Чумаков вручил вдове погибшего на Украине военнослужащего орден Мужества. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации района, церемония прошла накануне. 

Напомним, старший сержант Миллер Сергей Сергеевич из села Коростино пал смертью храбрых, проявив героизм и отвагу в неравном бою. Посмертно был представлен к государственной награде орден Мужества.

Сергею Миллеру было 27 лет. Он подписал контракт сразу после службы по призыву. Год назад он вместе с семьей переехал на новое место жительства в Крым. В Коростино Котовского района остались жить мать и двое братьев погибшего контрактника.

Сергей Миллер отдал жизнь за мир и безопасность нашей страны, исполняя свой воинский долг в ходе специальной операции российских войск по защите республик ЛНР, ДНР и денацификации территории Украины.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
05.05.2022 10:56
Общество 05.05.2022 10:56

0
Далее
Общество
05.05.2022 09:50
Общество 05.05.2022 09:50

0
Далее
Общество
04.05.2022 21:03
Общество 04.05.2022 21:03

0
Далее
Общество
04.05.2022 20:46
Общество 04.05.2022 20:46

0
Далее
Общество
04.05.2022 19:15
Общество 04.05.2022 19:15

0
Далее
Общество
04.05.2022 18:41
Общество 04.05.2022 18:41

0
Далее
Общество
04.05.2022 16:14
Общество 04.05.2022 16:14

0
Далее
Общество
04.05.2022 16:12
Общество 04.05.2022 16:12

0
Далее
Общество
04.05.2022 15:34
Общество 04.05.2022 15:34

0
Далее
Общество
04.05.2022 13:59
Общество 04.05.2022 13:59

0
Далее
Общество
04.05.2022 13:34
Общество 04.05.2022 13:34

0
Далее
Общество
04.05.2022 11:23
Общество 04.05.2022 11:23

0
Далее
Общество
04.05.2022 11:18
Общество 04.05.2022 11:18

0
Далее
Общество
04.05.2022 10:17
Общество 04.05.2022 10:17

0
Далее
Общество
04.05.2022 09:48
Общество 04.05.2022 09:48

0
Далее

Лента новостей

11:19
Под Волгоградом сотрудницу ПФР нашли мертвой в служебном кабинетеСмотреть фотографии
10:56
В Котельниково прошел велопробег по памятным местамСмотреть фотографии
10:56
Заключенный сбежал из колонии в Волгограде и умер на остановкеСмотреть фотографии
10:37
В Волжском насмерть сбили пенсионеркуСмотреть фотографии
10:33
ПСБ поддержит социально-экономическое развитие Севастополя и создаст новые рабочие местаСмотреть фотографии
10:30
Вдове погибшего на Украине военного из Волгоградской области вручили орден МужестваСмотреть фотографии
10:05
«Лежат парализованные»: в Волгограде неизвестная хворь косит бездомных собакСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом семья с маленькими детьми отравилась угарным газомСмотреть фотографии
09:50
Волгоград попал в топ-10 туристических предпочтений в маеСмотреть фотографии
09:22
Три вида вирусов выявляют лаборатории у жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:13
Банк Уралсиб снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 8,69%Смотреть фотографии
08:30
ВОЛМА отмечает рекордный спрос на стройматериалыСмотреть фотографии
08:27
В Волгоградской области сгорел дом многодетного отца-одиночкиСмотреть фотографии
07:05
В Волгограде на съемной квартире обнаружили два трупаСмотреть фотографии
06:07
Волгоградстат назвал место работы бюджетников с космическими зарплатамиСмотреть фотографии
21:03
Конечная нескоро: мэрия Волжского продолжила судебные тяжбы из-за маршрутокСмотреть фотографии
20:46
В детдом Волжского нагрянула проверка после побега трех подростковСмотреть фотографии
20:22
На Мамаевом кургане в Волгограде потравили комаров перед 9 маяСмотреть фотографии
20:09
Семейная пара в Волгограде спасла от гибели связанного живодерами псаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:02
На каждого волгоградца в 2021 году построили 32 сантиметра жильяСмотреть фотографии
19:15
Сироте в Волгоградской области выделили жилье с 70% износаСмотреть фотографии
18:41
Ночные заморозки в Волгоградской области сохранятся до 7 маяСмотреть фотографии
17:41
В Волгограде спасли задыхавшуюся 2-летнюю девочку из МихайловкиСмотреть фотографии
17:29
Замглавы Волгограда Сидоренко подозревают в превышении полномочийСмотреть фотографии
17:13
Стало известно, на чем попался замглавы ВолжскогоСмотреть фотографии
16:43
СК начал проверку после гибели мужчины в пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:41
«Какие-то вы странные. Я приду во вторник»: опубликовано видео задержания волгоградца, проехавшего на УАЗе по могиламСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Ко Дню Победы РУСАЛ увеличит выплаты ветеранамСмотреть фотографии
16:12
В Волгограде прокурор региона Костенко поздравил с 98-летием ветерана ВОВСмотреть фотографии
15:34
«Свет Великой Победы» озарит Мамаев курган в Волгограде 7, 8 и 9 мая: расписаниеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 