Военные установили закрытые каналы связи в Волгоградской области

Общество 04.05.2022 09:15
04.05.2022 09:15
Закрытые спутниковые каналы связи с абонентами межвидовой группировки войск на удалении более 1 тысячи километров установили связисты соединений и воинских частей Южного военного округа. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, занятия подразделений связи округа прошли на общевойсковых полигонах, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани.
При выполнении задач были задействованы современные унифицированные командно-штабные машины Р-149МА1 на базе бронетранспортера БТР-80, машины управления П-230Т на базе автомобиля «Тигр», аппаратные станции и комплексы связи «Редут-2УС» и «Артек».
Связисты успешно организовали устойчивую защищенную связь между пунктами управления и абонентами, выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью, проверили работу коммутационного оборудования и специальной аппаратуры.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
Реклама
Нескучный субботник: волонтеры РУСАЛА благоустроили территорию центра «Вдохновение»04.05.2022 11:23
Общество 04.05.2022 11:23
«Леночка, привет!»: волгоградцев напугали «протухшим» фейком о холере в воде04.05.2022 11:18
Общество 04.05.2022 11:18
В Волгограде выберут лучший проект застройки бывшего тракторного завода04.05.2022 10:17
Общество 04.05.2022 10:17
Бочаров объявил о начале трехлетней программы по строительству и ремонту мостов04.05.2022 09:48
Общество 04.05.2022 09:48
В Волжском перекроют движение из-за репетиции парада04.05.2022 08:32
Общество 04.05.2022 08:32
В Волгограде детский сад и школа останутся без света 4 мая04.05.2022 07:53
Общество 04.05.2022 07:53
«Катались на автобусах»: в Волгограде нашли трех загулявших подростков из Волжского03.05.2022 20:08
Общество 03.05.2022 20:08
Жители Волгоградской области наполнили пруд купленной рыбой03.05.2022 19:31
Общество 03.05.2022 19:31
«Лучше прямо в Волгу»: волгоградцы сомневаются в переизбытке защитных сооружений03.05.2022 17:59
Общество 03.05.2022 17:59
Волгоградцы хотят для счастья 172 тысячи рублей в месяц03.05.2022 17:11
Общество 03.05.2022 17:11
В Волгоградской области облагородили озеро лотосов03.05.2022 16:19
Общество 03.05.2022 16:19
"Будем яблочной столицей России": губернатор оценил чудо-сады под Волгоградом03.05.2022 14:22
Общество 03.05.2022 14:22
Заморозки в Волгоградской области задержатся до 5 мая03.05.2022 13:46
Общество 03.05.2022 13:46
Около кладбища под Волгоградом образовалась огромная пробка03.05.2022 13:08
Общество 03.05.2022 13:08
В сквере Волгограда засохли два десятка сосен03.05.2022 11:49
Общество 03.05.2022 11:49
Реклама