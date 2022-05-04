Военные установили закрытые каналы связи в Волгоградской области









Закрытые спутниковые каналы связи с абонентами межвидовой группировки войск на удалении более 1 тысячи километров установили связисты соединений и воинских частей Южного военного округа. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, занятия подразделений связи округа прошли на общевойсковых полигонах, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани.

При выполнении задач были задействованы современные унифицированные командно-штабные машины Р-149МА1 на базе бронетранспортера БТР-80, машины управления П-230Т на базе автомобиля «Тигр», аппаратные станции и комплексы связи «Редут-2УС» и «Артек».

Связисты успешно организовали устойчивую защищенную связь между пунктами управления и абонентами, выполнили нормативы по организации связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью, проверили работу коммутационного оборудования и специальной аппаратуры.

Фото: пресс-служба Южного военного округа