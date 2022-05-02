Волгоградский барбекю-шеф победил в кулинарном баттле на ТНТ









Лучшим барбекю-шефом страны по итогам «Битвы пикников» на телеканале ТНТ стал Максим Нестеренко, который живет и работает в городе Волжском Волгоградской области.

Волжанин приготовил два блюда в финале и обошел по очкам своего соперника – коллегу из Астрахани. Победителя оценивал известный российский ресторатор Алексей Васильчук, который владеет 200 ресторанами в нашей стране. Он вручил победителю главный приз – сертификат на 50 тысяч рублей.





Фото: Максим Нестеренко / VK.com



