Тысячи волгоградцев собираются на первомайское шествие

Волгоград сегодня, 1 мая, присоединится к городам России, где после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса наконец состоится традиционное шествие профсоюзов. Как ранее уже сообщало информагентство «Высота 102», демонстрация пройдет на проспекте Ленина. Акцию в этом году в Волгограде проведут под девизом «ZА МИР! ТРУД! МАЙ!».





Как сообщает корреспондент информагентства, отметить День международной солидарности трудящихся на площади Ленина собираются тысячи волгоградцев. Колонны с 8.30 уже формируются на площади Ленина. Члены профсоюзов разворачивают яркие транспаранты с лозунгами.





По предварительным данным, в этом году на главную Первомайскую демонстрацию должно выйти не менее 20 тысяч человек. Кроме профсоюзных организаций, в акции сегодня принимают участие первые лица Волгоградской области и города, депутаты Госдумы, регионального парламента, представители политических партий, общественных и молодежных организаций.





Шествие стартует в 9.30 от площади Ленина и пройдет. В 10.30 на площади Павших Борцов - конечной точке шествия - начнется традиционный первомайский концерт-митинг.







Напомним, что на время прохождения колонн с демонстрантами в центре Волгограда изменилась схема движения общественного транспорта, до 13.00 будут перекрыты центральные улицы.