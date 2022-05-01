Волгоград встречает Первомай перекрытыми улицами в центре

В Волгограде сегодня, 1 мая, в связи с проведением первомайской демонстрации до середины дня будут перекрыты улицы в Центральном районе. На время шествия колонн по проспекту Ленина до площади Павших Борцов запрещен проезд в границах Первой Продольной от 7-й Гвардейской до Современника. Недоступны автовладельцам и примыкающие дороги.

До 13:00 пешеходный режим действует на следующих дорогах:

по ул. 13-й Гвардейской от ул. Коммунистической до Советской;

по проспекту Ленина от ул. 7-й Гвардейской до ул. Краснознаменской;

по ул. Советской от ул. Наумова до ул. 13-й Гвардейской;

на участках улиц, прилегающих к площади Павших борцов.

Движение транспорта с вечера 30 апреля организовано по альтернативным маршрутам через улицы 7-й Гвардейской, Коммунистическую, Краснознаменскую, Набережную им. 62-й Армии, Пархоменко.

До 15:00 с 30 апреля пешеходной стала и площадь Павших Борцов, где по окончании шествия состоится праздничный концерт.

Парковка личного транспорта на площади Павших Борцов, вдоль Аллеи Героев около гостиниц «Волгоград» и «Интурист», по улице Гоголя у Главпочтамта запрещена. Транспорт, брошенный здесь волгоградцами, будет эвакуирован.

Напомним, что шествие, посвященное Первомаю, стартует от площади Ленина в 9.30. Формирование колонн начнется в 8.30.