Общество

Волгоград встречает Первомай перекрытыми улицами в центре

Общество 01.05.2022 06:37
01.05.2022 06:37


В Волгограде сегодня, 1 мая, в связи с проведением первомайской демонстрации до середины дня будут перекрыты улицы в Центральном районе. На время шествия колонн по проспекту Ленина до площади Павших Борцов запрещен проезд в границах Первой Продольной от 7-й  Гвардейской до Современника. Недоступны автовладельцам и примыкающие дороги. 

До 13:00 пешеходный режим действует на следующих дорогах:

  •  по ул. 13-й Гвардейской от ул. Коммунистической до Советской;
  • по проспекту Ленина от ул. 7-й Гвардейской до ул. Краснознаменской;
  • по ул. Советской от ул. Наумова до ул. 13-й Гвардейской;
  • на участках улиц, прилегающих к площади Павших борцов. 

Движение  транспорта с вечера 30 апреля организовано по альтернативным маршрутам через улицы 7-й Гвардейской, Коммунистическую, Краснознаменскую, Набережную им. 62-й Армии, Пархоменко.

До 15:00 с 30 апреля пешеходной стала и площадь Павших Борцов, где по окончании шествия состоится праздничный концерт. 

Парковка личного транспорта на площади Павших Борцов,  вдоль Аллеи Героев около гостиниц «Волгоград» и «Интурист», по улице Гоголя у Главпочтамта запрещена. Транспорт, брошенный здесь волгоградцами, будет эвакуирован. 

Напомним, что шествие, посвященное Первомаю, стартует от площади Ленина в 9.30. Формирование колонн начнется в 8.30. 

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