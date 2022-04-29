В Волгограде уборку городских туалетов доверили старому знакомому

В Волгограде подведены итоги аукциона на содержание городских туалетов, объявленного МБУ «Волгоградзеленхоз». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, единственным участником и победителем закупки стало ООО «Аваль». Эта компания должна будет до 15 сентября 2022 года содержать в чистоте пять туалетных модулей, расположенных в Центральном районе - на верхней террасе Центральной набережной, в мемориальном парке, в Александровском сквере, около музея «Россия - моя история», а также 10 туалетных кабин, установленных также на Центральной набережной. Исполнитель, подписавший контракт по максимальной цене – 1 миллион 165 тысяч рублей – должен будет также обеспечивать бесплатные общественные туалеты средствами гигиены – чистящими средствами, туалетной бумагой, мылом и освежителями воздуха.

Напомним, компания «Аваль» уже не первый год выигрывает аукционы на обслуживание городских туалетов в Центральном районе города. Журналисты ИА «Высота 102» недавно проинспектировали городские туалеты в Центральном районе города и обнаружили, что из пяти модулей не работали два. Кроме того, практически во всех функционирующих туалетах не оказалось в наличии ни туалетной бумаги, ни мыла. При этом уборщики жаловались на волгоградцев, которые, по их утверждениям, не только крадут средства гигиены, но и портят оборудование в модулях.

В администрации Волгограда заверили, что по результатам последней проверки в адрес подрядчика было направлено уведомление о необходимости устранения нарушений. В случае бездействия с ООО «Аваль» может быть взыскан штраф за неисполнение условий договора, пояснили в мэрии.