В Волгоград приедет первый туристический поезд из Ульяновска

Туристический поезд с отправлением из Ульяновска в рамках проекта «Вагон знаний» привезет десятки туристов в Волгоград после майских праздников, 14 мая. В течение двух дней жителям Ульяновской, Оренбургской, Самарской областей покажут наиболее знаковые волгоградские достопримечательности, сообщает ИА «Высота 102».
В частности, туристам проведут экскурсию в музее «Память» в подвале ЦУМа и музее-панораме «Сталинградская битва». Участники железнодорожного тура поднимутся на Мамаев курган и обойдут центр Волгограда, чтобы увидеть Центральную набережную, Аллею Героев, Вечный огонь на площади Павших борцов, Дом Павлова и руины мельницы Гергардта.
Это первый поезд, который привезет в Волгоград пассажиров по специальному маршруту с туристическими целями. В предыдущие годы волгоградцы нередко могли встретить путешественников, прибывших в город на теплоходе в рамках круизов по Волге.
Фото: АО "РЖД".