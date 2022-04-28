Общество

В Волгоград приедет первый туристический поезд из Ульяновска

Общество 28.04.2022 08:36
28.04.2022 08:36


Туристический поезд с отправлением из Ульяновска в рамках проекта «Вагон знаний» привезет десятки туристов в Волгоград после майских праздников, 14 мая. В течение двух дней жителям Ульяновской, Оренбургской, Самарской областей покажут наиболее знаковые волгоградские достопримечательности, сообщает ИА «Высота 102».

В частности, туристам проведут экскурсию в музее «Память» в подвале ЦУМа и музее-панораме «Сталинградская битва». Участники железнодорожного тура поднимутся на Мамаев курган и обойдут центр Волгограда, чтобы увидеть Центральную набережную, Аллею Героев, Вечный огонь на площади Павших борцов, Дом Павлова и руины мельницы Гергардта.

Это первый поезд, который привезет в Волгоград пассажиров по специальному маршруту с туристическими целями. В предыдущие годы волгоградцы нередко могли встретить путешественников, прибывших в город на теплоходе в рамках круизов по Волге.

Фото: АО "РЖД".

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