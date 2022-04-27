В Волгограде семья Луканкиных просит о помощи земляков в сборе средств на реабилитацию годовалого сына. Необходимая для этого сумма невелика — всего 350 тысяч, — но волгоградцы и без этого выживают на скромную пенсию отца мальчика по инвалидности. Похоронив старшего 16-летнего сына и воспитывая девятилетнюю дочь, Денис и Елена Луканкины надеются поставить на ноги и маленького Женю.

За право полноценно жить и передвигаться Женя Луканкин борется с момента рождения. Маленький житель Городищенского района Волгоградской области появился на свет в шестимесячном возрасте, но не смотря на крошечный вес — всего 950 граммов — и поставленный в роддоме диагноз «ДЦП», мальчик выжил и сегодня радует родителей.

— Я вижу прогресс в развитии Жени, — говорит Елена. — Несмотря на все сложности, он у нас настоящий живчик! Женя старается двигаться изо всех сил, держит и поднимает голову, ползает по-пластунски, пытается встать на четвереньки. К сожалению, у него это пока не выходит. Но я верю, что мы сможем сделать рывок и все-таки поставим его на ноги.

Для ускорения темпов реабилитации Жени семье Луканкиных сегодня крайне необходим вертикализатор. С помощью этого устройства мальчика ставят на ноги в специальном медцентре. Однако чтобы закрепить результат, заниматься надо и дома. С просьбой помочь со сбором средств для сына Елена и Денис обратились в В олгоградское отделение Российского детского фонда.

— Стоимость вертикализатора – порядка 350 тысяч рублей. Елена по профессии - пекарь-тестомес, сейчас не работает и все свободное время посвящает больному сыну. Ее супруг Денис тоже на инвалидности, получает скромную пенсию, — рассказали ИА «Высота 102» в детском фонде. — В начале текущего года фонд уже приобрел вертикализаторы для двух юных жительниц Волгограда, страдающих тяжелыми заболеваниями нервной системы. Подарок от Волгоградского отделения Детфонда получил и подросток из Светлоярского района, у которого детский церебральный паралич. Сегодня мы хотим помочь Жене.

Благотворительные взносы, которые делают неравнодушные волгоградцы и коллективы предприятий, позволяют Волгоградскому отделению Российского детского фонда дарить родителям надежду на то, что их малыши сделают свои первые шаги в будущее, которое обязательно должно быть светлым.

Поддержать Женю Луканкина и сделать благотворительный взнос можно по следующим реквизитам ВРОО ОБФ Российского детского фонда:

Получатель:

ВРОО ОБФ "РДФ"

Банк получателя:

АО Банк «Национальный стандарт» г.Москва

Расчетный счет:

40703810500400262229

Корреспондентский счет:

30101810045250000498

Назначение платежа:

Благотворительная помощь для ребенка Евгения Луканкина на приобретение вертикализатора

БИК:

044525498

ИНН:

3444048955

КПП:

344401001



