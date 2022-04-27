Гражданина Азербайджана оштрафовали на 107,7 тысяч рублей за провоз незадекларированной наличности через границу в аэропорту Волгограда. Мужчина собирался вылететь в Баку и прошел через «зеленый» коридор с 1,19 млн рублей в кармане пиджака, сообщила пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова.
Мужчина собирался вылететь 23 февраля. Когда таможенники обнаружили у него при себе массу наличности, которая не была задекларирована, в отношении него составили дело об административном правонарушении. Сумма незаконно провозимых через госграницу средств составила более 215 тысяч рублей.
– Астраханская таможня напоминает, что гражданам, выезжающим за пределы территории Евразийского экономического союза, необходимо своевременно узнавать таможенные правила, – пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Волгоград Дмитрий Клецов. – Перемещать денежные средства через границу в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, можно при условии, что общая сумма денежных средств будет задекларирована в письменном виде.