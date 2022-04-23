Общество

Спасенная волгоградскими полицейскими зеленая мартышка справила новоселье

Общество 23.04.2022 17:22
23.04.2022 17:22


Новое жилище обустроили в приюте для животных «Дино» под Волгоградом для зеленой мартышки, которую вместе с двумя львятами, пумой и новогвинейским голубем конфисковали полицейские у жителя Карачаево-Черкессии. Обезьяну, которая задержится в Волгоградской области на полгода из-за следственных действий, переселили в собственный просторный вольер, рассказали в приюте.

Домик обеспечили всем необходимым для комфортного времяпрепровождения спасенной мартышки. Экзотическое животное осталось довольно переездом и сразу же принялось его обживать, ловко перепрыгивая по лежанкам, столбикам и веревочной лесенке. Львята Волга и Дон пока живут в самом большом собачьем вольере, но в ближайшее время для них и канадской пумы в приюте проведут настоящую реконструкцию, чтобы обеспечить зверей территорией для игр и выгула и уютными домиками.

Новогвинейскому голубю несколько дней назад подыскали более комфортное место жительства – пернатый переехал на эко-ферму «Калинин парк», которая также располагается в Среднеахтубинском районе. По словам руководителя приюта «Дино» Анжелы Макаровой, на ферме созданы оптимальные условия для экзотических птиц и работают грамотные специалисты. Они определили пол нового постояльца и подыскивают ему подругу.

Напомним, более месяца назад сотрудники правоохранительных органов задержали грузовой фургон, в котором находились раненные измученные животные. Почти сутки они находились в пути в тесных клетках. После конфискации всех питомцев доставили в специализированную ветеринарную клинику для тщательного осмотра и оценки состояния здоровья. К вечеру того же дня их перевезли в питомник «Дино», находящийся в поселке Вторая Пятилетка в Среднеахтубинском районе.

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