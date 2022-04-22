В Волгограде зарегистрировали новорожденную девочку из Мариуполя









Сегодня, 22 апреля, сотрудники ЗАГС Ворошиловского района Волгограда вручили свидетельство о рождении девочки, появившейся на свет еще в начале марта в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики. Как сообщили в администрации Волгоградской области, торжественная регистрация ребенка прошла в гостинице «Царицынская», где живут беженцы.

Сотрудники ЗАГС вручили маме малышки документ о рождении дочери и подарки.













Девочка появилась на свет еще 6 марта, но в Мариуполе зарегистрировать ребенка не было никакой возможности. Семья 12 апреля приехала в Волгоград и сейчас проживает в пункте временного размещения.

Родители назвали новорожденную Полиной, что с древнегреческого означает солнечная, освобожденная.

- Такой же особенной, как имя, должна быть и судьба Полины, - уверены сотрудники ЗАГС.

В общей сложности на территории волгоградского региона в настоящее время проживает больше 1000 беженцев. На содержание каждого из бюджета Волгоградской области выделяется в день 1500 рублей. Людям предоставляется бесплатная медицинская и психологическая помощь, организован учебный процесс для школьников. Кроме того, гражданам помогают в оформлении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей — мера социальной поддержки предоставляется на основании заявления гражданина.



