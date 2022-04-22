В Волгограде зарегистрировали новорожденную девочку из Мариуполя

Общество 22.04.2022 17:55
22.04.2022 17:55
Сегодня, 22 апреля, сотрудники ЗАГС Ворошиловского района Волгограда вручили свидетельство о рождении девочки, появившейся на свет еще в начале марта в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики. Как сообщили в администрации Волгоградской области, торжественная регистрация ребенка прошла в гостинице «Царицынская», где живут беженцы.
Сотрудники ЗАГС вручили маме малышки документ о рождении дочери и подарки.
Девочка появилась на свет еще 6 марта, но в Мариуполе зарегистрировать ребенка не было никакой возможности. Семья 12 апреля приехала в Волгоград и сейчас проживает в пункте временного размещения.
Родители назвали новорожденную Полиной, что с древнегреческого означает солнечная, освобожденная.
- Такой же особенной, как имя, должна быть и судьба Полины, - уверены сотрудники ЗАГС.
В общей сложности на территории волгоградского региона в настоящее время проживает больше 1000 беженцев. На содержание каждого из бюджета Волгоградской области выделяется в день 1500 рублей. Людям предоставляется бесплатная медицинская и психологическая помощь, организован учебный процесс для школьников. Кроме того, гражданам помогают в оформлении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей — мера социальной поддержки предоставляется на основании заявления гражданина.
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