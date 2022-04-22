Общество

«Это точно можно есть?»: сетевики кормят волгоградцев сосисками от 14 рублей

Общество 22.04.2022 13:41
22.04.2022 13:41


Удивительную находку обнаружили жители Волгограда в супермаркетах «Магнит у дома»: рядом с пачками сосисок по 150-200 рублей соседствуют упаковки тех же колбасных изделий весом 300 г за 13,99 (!) рублей. Фотографии подозрительно дешевого продукта изумленные волгоградцы прислали в редакцию ИА «Высота 102».

– Это что-то ненастоящее. Я даже не уверен, что точно можно есть, – рассказал Евгений Востриков. – Не разглядывал упаковку и не читал состав, потому что даже в руки брать страшно.

Журналисты информагентства убедились: в «Магните» покупателям действительно предлагают приобрести 6 сосисок весом 300 г за 14 рублей и 15 сосисок весом 750 г всего за 30 рублей. Таким образом, стоимость 1 кг составляет всего 40 рублей.

Состав мясного продукта, указанный на упаковке, достаточно приближен к классическому рецепту современных сосисок. На первом месте стоит свинина, затем мясо птицы механической обвалки, вода и шкурка свиная. Соевый белок стоит аж на 6-м месте в списке ингредиентов, после сухого обезжиренного молока. Тем не менее, в составе невероятно дешевых сосисок есть и картофельный крахмал, и рисовая мука, не говоря уже о различных пищевых добавках. Сделан этот мясной продукт не по ГОСТ, а лишь по ТУ (технические условия). Производят сосиски под брендом «Моя цена» - специально для торговой сети - в Мордовии.

По последним данным Волгоградстата, средняя цена на сосиски и сардельки составляет 379,50 рублей за 1 кг. Каким образом производителю из Мордовии удалось сделать и поставить торговой сети столь дешевый продукт, для волгоградцев осталось загадкой. Тем не менее, на полках эти сосиски не залеживаются – спустя час после утренней выкладки товара над ценником в 29,99 рублей осталась всего одна пачка.

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