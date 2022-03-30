

Жители Волгоградской области не устают изумляться ценникам в супер- и гипермаркетах, которые продавцы порой не успевают менять: некоторые товары подорожали более чем на 40% менее, чем за месяц. Но если на продукты ретейлеры всеми силами стараются удержать на прежнем уровне (хотя с сахаром это не удалось), то стоимость непродовольственных товаров ушла в свободное плавание. Зубная паста за 230, стиральный порошок за 700, мыло по 90 рублей всё еще удивляют, но не шокируют покупателей.

Небывалый рост цен на столь нужные всем людям товары подстегнул ретейлеров активнее продвигать продукцию собственного производства под бюджетными марками и даже расширить ее ассортимент. Очередной рейд чиновников администрации Волгоградской области по проверке цен показал, что эти товары были и остаются самыми дешевыми в своих категориях. Журналисты ИА «Высота 102» проинспектировали полки «Ашана», «Ленты» и «Перекрестка», чтобы отыскать доступную бытовую химию и средства по уходу.



Туалетное мыло по бросовым ценам привезли в гипермаркет «Лента» (365 дней) – кусок весом 75 граммов с ароматом сирени, инжира и лаванды, магнолии продается всего за 15,09 рублей. На его фоне антибактериальное и оливковое мыло бренда «Просто» в сети «Перекресток» стоимостью 34,90 рублей за 90 граммов явно проигрывает.



На полках с зубными пастами рядом с подорожавшим «Colgate» и «Splat» за 150-230 рублей мирно соседствуют тюбики бренда «Просто» («Перекресток») за 28 рублей. Надпись на упаковке объемом 100 мл обещает потребителю защиту от кариеса и традиционный вкус мяты.



С зубными щетками сложнее: в «Ашане» о невероятно дешевом инструменте гигиены напоминает лишь ценник на сумму 14,99 рублей. Товара под ним не осталось – управляющий директор магазина заверила, что всё раскупили, но вот-вот доставят очередную партию. В «Ленте» цены на зубные щетки начинаются от 49 рублей.



Рекордно низкая цена на туалетную бумагу зафиксирована в «Ленте»: здесь рулон неотбеленной однослойной бумаги без втулки стоит всего 5,59 рублей. В «Перекрестке» самая бюджетная бумага продается только с втулкой, ценник на нее вдвое дороже – 10,99 рублей.



Пожалуй, самый космический разрыв цен присутствует на полках со средствами для стирки. Минимальную цену на порошок журналисты и чиновники облпромторга обнаружили в «Ленте», где за 2 кг средства для машинной стирки просят 113 рублей. Для сравнения – порошок «Ariel» весом 4,5 кг по акции стоит 699 рублей. При пересчете импортное средство выходит почти в три раза дороже отечественного аналога бюджетной марки гипермаркета. В хозяйственном мыле недостатка тоже нет. В «Ашане» брусок весом 90 граммов марки «Каждый день» продается за 17 рублей, в «Ленте» – 26,19 рублей.



Ценники на бюджетные марки торговых сетей не только выигрывают у соседей по полкам, но и уступают средним ценам по Волгоградской области, фигурирующие в официальной статистике. Для сравнения:

- мыло туалетное, 100 г - 47,27 руб.;

- щетка зубная, шт. - 100,42 руб.;

- паста зубная, 100 г (100 мл) - 107,77 руб.;

- бумага туалетная, рулон - 18,72 руб.;

- порошок стиральный, кг - 177,86 руб.;

- мыло хозяйственное, 200 г - 45,86 руб.