Очередная партия гуманитарных грузов весом более 18 тонн отправлена из Волгограда на Украину. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 21 апреля, за месяц проведения региональной акции «Тепло из дома» в Волгоградской области отправлено больше 78 тонн гумпомощи.

— Для Волгоградской области эта акция уже стала народной: активно подключились жители всех муниципалитетов, каждого поселения. Они оказывают ту помощь, которая необходима сегодня. Мы отправляем груз по мере поступления продуктов питания и вещей, — рассказала информагентству председатель областного Союза женщин Нина Черняева.





По ее словам, неравнодушные жители Волгоградского региона стараются внести посильный вклад в проводимую акцию. Также волгоградцы оказывают помощь прибывшим в город на Волге беженцам из ДНР и ЛНР.

Очередную партию «гуманитарки» отправили военным и сотрудникам правоохранительных органов. Акция продолжается. Пункты организованы в региональном отделении Союза женщин и в районных подразделениях.





На призыв губернатора региона присоединиться к акции откликнулись не только жители, но и представители различных организаций, общественных объединений. Для участников спецоперации собирают гостинцы и продукты. Учащиеся школ и вузов пишут военнослужащим на передовую письма с доброй весточкой из родных мест.

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