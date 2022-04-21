Общество 21.04.2022 11:34
21.04.2022 11:34
Большинство россиян полагают, что сохранят работу в 2022 году. При этом каждый пятый уже задумывается о смене сферы деятельности. 93% готовы проходить дополнительное обучение новой профессии, 48% - платить за такое обучение. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».
35% опрошенных россиян работают в своей сфере деятельности более 10 лет, 19% - от 6 до 10 лет, столько же – от 3 до 6 лет и от года до трех лет. 8% респондентов имеют опыт в свой нынешней профессии менее года.
71% уверены, что в ближайшее время у них точно не будет проблем с работой (30%), либо они скорее всего не потеряют работу (41%). О том, что возможны проблемы с работой заявили 25%, еще 4% уверены в этом.
Большинство россиян (78%) готовы сменить профессию или освоить новую. При этом 34% готовы сделать это без отрыва от нынешней работы, чтобы иметь «запасной аэродром». 22% согласны осваивать новую профессию только в случае потери работы. 19% уже думают о смене рода деятельности.
Из новых сфер деятельности, которые они готовы освоить, опрошенные чаще всего называли ИТ-услуги (информационные технологии, разработка программного обеспечения) – 15%, услуги для населения (салоны красоты, клининг, бытовые услуги, ателье) - 12%, логистика и торговля – по 9%, финансы и страхование, а также профессии отраслей промышленного производства - по 7%.
34% готовы проходить дополнительное обучение новой профессии (или уже проходят его), еще 60% - скорее готовы. Не готовы делать это 6% опрошенных.
49% респондентов готовы платить за обучение новой профессии. 27% не будут платить за учебу, потому что у них денег на эти цели, 24% назвали причиной такого отказа возможность самостоятельно получить необходимые знания и навыки по книгам и бесплатным вебинарам.
*Опрос проводился 14-19 апреля методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек).
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