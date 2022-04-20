Общество

Волгоград зачищают от старых металлических ограждений

Общество 20.04.2022 16:24
20.04.2022 16:24


Старые пешеходные ограждения, которые морально устарели и не соответствуют современному ГОСТу, демонтируют в Волгограде. Как сообщили в мэрии, такие работы в рамках благоустройства и наведения порядка проводят муниципальные организации во всех районах города.
- Действующий ГОСТ сделал необязательной установку барьеров на тех территориях, где пешеходная часть не граничит напрямую с дорогой, имеющей интенсивный трафик, - пояснили в администрации Волгограда. 
Снос старых ограждений позволит не только снизить затраты на их содержание, но и освободить городские пространства от неэстетичных конструкций.
Муниципальные дорожные службы уже демонтировали устаревшее ограждение на разделительной полосе по ул. Лазоревой в Красноармейском районе, на пр. Металлургов в Краснооктябрьском районе, на ул. Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе и на других участках.
Фото: администрации Волгограда

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