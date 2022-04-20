Волгоград зачищают от старых металлических ограждений





Старые пешеходные ограждения, которые морально устарели и не соответствуют современному ГОСТу, демонтируют в Волгограде. Как сообщили в мэрии, такие работы в рамках благоустройства и наведения порядка проводят муниципальные организации во всех районах города.

- Действующий ГОСТ сделал необязательной установку барьеров на тех территориях, где пешеходная часть не граничит напрямую с дорогой, имеющей интенсивный трафик, - пояснили в администрации Волгограда.

Снос старых ограждений позволит не только снизить затраты на их содержание, но и освободить городские пространства от неэстетичных конструкций.

Муниципальные дорожные службы уже демонтировали устаревшее ограждение на разделительной полосе по ул. Лазоревой в Красноармейском районе, на пр. Металлургов в Краснооктябрьском районе, на ул. Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе и на других участках.

Фото: администрации Волгограда