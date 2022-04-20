Общество

Православные волгоградцы возмутились отключением воды перед Чистым четвергом

Общество 20.04.2022 18:42
20.04.2022 18:42


Жители Волгограда возмущены отключением горячей воды в преддверии праздника Пасхи. По словам обратившихся в редакцию ИА «Высота 102» горожан, больше всего их расстраивает перспектива встретить наедине с холодными кранами Чистый четверг.

— Перед Пасхой я планировала генеральную уборку в Чистый четверг, а тут на те, такая новость, — жалуется 78-летняя пенсионерка Антонина Пономарева, проживающая в доме №14Б по улице Днестровской в Центральном районе. — Да еще и готовить надо праздничный стол. У меня соберется вся семья, а посуду нормально не помоешь в ледяной воде. Чем руководствуются коммунальщики, непонятно. 

По словам волгоградки, она уже пыталась найти ответ в администрации города. Но оттуда ее якобы направили в «Концессии».

— Позвонила в администрацию, мне сказали, что нужно решать данный вопрос с «Концессиями теплоснабжения». Думаю, ладно, позвонила туда, а они меня даже не захотели слушать. Сказали, мол, звоните в администрацию, решайте проблему с ними. Это какой-то беспредел, только силы и нервы на них потратила, — пояснила расстроенная пенсионерка. 

О предстоящих массовых отключениях горячей воды в текущем месяце «Концессии теплоснабжения», напомним, сообщили 18 апреля. Сегодня в компании напомнили, что график отключений утверждается заранее и не может учитывать всех религиозных праздников. В противном случае подготовка города к зиме окажется под угрозой. 

— Планово-предупредительный ремонт является ключевым мероприятием по подготовке теплового хозяйства к осенне-зимнему периоду. В первую очередь, специалисты проводят на сетях гидравлические испытания путем подачи в трубы высокого давления. Испытания позволяют выявить на сетях слабые участки и сразу же устранить все нарушения. Поэтому особенно важно начинать подготовку к отопительному сезону заблаговременно, — еще раз напомнили в компании. —  К сожалению, провести гидравлические испытания невозможно без временной приостановки подачи горячего водоснабжения абонентам.

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