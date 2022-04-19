Общество

«Кондиционеры не нужны»: мэрия Волгограда выбрала перевозчика на пять маршрутов

Общество 19.04.2022 17:38
19.04.2022 17:38


Стал известен победитель  двух аукционов на перевозку пассажиров по пяти маршрутам, которые проводил департамент городского хозяйства Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, им стало ООО «Волгоградский автобусный парк», которое уже несколько лет работает в сфере пассажирских перевозок в городе-герое. 
Фирма, которая связана с компанией «Питер-Авто», получила право обслуживать маршруты № 79 «Поселок Татьянка» — «Сельскохозяйственное предприятие "Заря"» в Красноармейском районе Волгограда, а также № 68 «Поселок ГЭС» — «Поселок Водстрой», № 61 «Площадь Дзержинского» — «Поселок Верхнезареченский», № 61а «Площадь Дзержинского» — «Улица Синявина» (поселок Верхнезареченский) и № 43 «Площадь Возрождения» — «ОАО "ВГАЗ-Суал"». Срок оказания услуг – до 30 ноября 2022 года. За работу ООО «Волгоградский автобусный парк» получит из бюджета более 36 миллионов рублей. 
На маршрутах будут работать автобусы малого класса без кондиционеров, с системой безналичной оплаты труда. В салонах должно быть 18 сидячих мест, всего не должно быть более 40 пассажиров. 

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