В Волгограде впервые состоялся фестиваль «Поколение Чемпионов»





Фестиваль «Поколение Чемпионов» прошёл в новом спортивном комплексе «Арена Чемпионов», в котором символично красуется надпись: «Твои победы начинаются здесь». Одним из главных организаторов празднично-спортивного мероприятия стало Волгоградское отделение Физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» совместно с Общественной палатой Волгограда, частной школой «Поколение» и проектом «Страна Чемпионов».

Настоящий праздник спорта собрал не только тренеров и юных спортсменов города, испытавших себя в таких видах спорта, как художественная гимнастика, волейбол, мини-футбол и аэробика, но и почётных гостей.

Легенда Волгоградского «Ротора» Владимир Смирнов провёл автограф-сессию и даже стоял на воротах, дав возможность будущему поколению футболистов проверить свои силы в поединке со звёздным гостем.

Прославленный волгоградский спортсмен, олимпийский чемпион, многократный чемпион России и Европы Максим Опалев посетил фестиваль, чтобы поздравить организаторов и участников с дебютом и наградить победителей соревнований:

– Такие спортивные фестивали, которые мы проводим с коллегами и партнерами, поддерживают новые юные дарования в их стремлении дойти вплоть до самых вершин – олимпийских медалей. Я вспоминаю свою спортивную историю, когда мечтал стать олимпийским чемпионом. Эта мечта зародилась именно с первого старта, с первых соревнований, которые подарили мне победу. Мне удалось дойти до золотой олимпийской медали, чего и желаю нашему подрастающему поколению. Ведите здоровый и правильный образ жизни, участвуйте в спортивных мероприятиях, занимайтесь спортом и будьте лучшими!

Фестиваль «Поколение чемпионов» стал площадкой и для представителей корпоративного спорта – в волейбольном турнире приняла участие команда ПАО «Промсвязьбанк».

Ольга Махина, заместитель управляющего Южного филиала ПСБ, рассказала о спортивных традициях компании:

– Спорт и здоровый образ жизни – важная часть корпоративной культуры ПСБ, поэтому мы рады принимать участие в этом замечательном спортивном празднике. Наша корпоративная волейбольная команда существует почти год. Стараемся тренироваться каждую неделю, повышать мастерство и испытывать себя в соревнованиях с другими командами. Спорт учит не пасовать перед трудностями, создаёт позитивный настрой и помогает достижению высоких целей в работе. Надеемся, что фестиваль станет доброй традицией и поможет привлечь еще больше волгоградцев всех возрастов к спорту и здоровому образу жизни.

Вице-президент Физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» Михаил Насыров:

– Наши единомышленники, школа «Поколение», сформировали среду для развития способностей и талантов детей. Нам очень приятно, что эта школа сегодня принимает первый фестиваль «Поколение Чемпионов». В спортивной жизни, в спортивной среде люди выражают себя, учатся дружить, строить отношения, преодолевать поражения и получать большую радость от побед. Сегодня мы объединились вокруг правильных, красивых и важных целей!

Александра Сукиасян, исполнительный директор школы «Поколение», поделилась впечатлениями о старте нового спортивного события города:

– Я в восторге! Всё, что сегодня происходило, мне очень понравилось. Дружественная атмосфера, классная погода. Нас поддержали очень много интересных гостей, за что мы очень им благодарны. Фестиваль – это возможность показать свои успехи, встретиться с командами, с которыми ещё не встречался, и сделать тот самый шаг к чемпионству.











