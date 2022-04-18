Коронавирус держит в напряжении Волгоградскую область

Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области больше двух недель остается на одном и том же уровне – за день заболевают от 237 до 247 человек. За сутки 17 апреля COVID-19 диагностировали у 246 пациентов, сообщает ИА «Высота102» со ссылкой на данные оперштаба.
Число госпитализаций с ковидом в Волгоградской области при этом нестабильно: за прошедший день в стационары доставили 46 заболевших, в то время как ровно неделю назад в больницу за день положили почти вдвое больше. Смертность остается так же на одном и том же уровне – за сутки от осложнений коронавируса умерли 6 пациентов.
Напомним, ранее сообщалось о существенном снижении коллективного иммунитета в Волгоградской области. По последним данным, он составляет 38,8%.