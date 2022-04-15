Волгоградских юношей и девушек приглашают в институт ФСБ









УФСБ России по Волгоградской области проводит набор кандидатов для поступления в институт ФСБ России в Санкт-Петербурге. Как сообщили в ведомстве, приглашаются юноши и девушки - учащиеся 11 классов средних школ, выпускники колледжей и кадетских школ Волгограда и области, постоянно проживающие в регионе.

Возраст кандидатов, не проходивших военную службу, - от 16 до 22 лет включительно. На учебу принимаются также прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту, в возрасте до 24 лет.

Молодые люди должны быть физически развитыми и психологически устойчивыми.

Институт ФСБ готовит специалистов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по специальности: «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). Форма обучения очная – 4 года.

В период абитуриентских сборов и сдачи экзаменов всем поступающим гарантируется бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание.

Курсанты проживают в просторных и уютных помещениях, находятся на полном государственном обеспечении.

Гражданам, желающим поступить в институт ФСБ России в 2023 году, необходимо обратиться до 20 января 2023 года в отдел кадров УФСБ России по Волгоградской области по телефонам: 8 (8442) 30-32-71, 8 (8442) 30-12-21.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области