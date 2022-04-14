В Волгограде назвали условия для участия в акции «Бессмертный полк»









Акция «Бессмертный полк» в Волгограде в этом году пройдет 9 мая в традиционном формате, но с повышенными мерами безопасности и соблюдением антиковидных мер. Организаторы ожидают, что в шествии по центру города примут участие 60-70 тысяч человек.

- Мы еще обсуждаем, что нельзя будет проносить с собой участникам акции. В ближайшее время мы озвучим эти требования. Но уже сейчас известно, что помимо колюще-режущих предметов будут запрещены любые жидкости. Без воды, конечно, никто не останется. Этот вопрос сейчас также прорабатывается, - сообщил ИА «Высота 102» руководитель регионального отделения движения Ярослав Князев.

По его словам, традиционный сбор будет на площади Ленина, где установят арочные металодетекторы и будут дежурить сотрудники полиции. Вторая точка для прохода на шествие будет у Мамаева кургана. При входе у всех участников также замерят температуру. Присоединиться к акции по ходу движения колонны не получится.

Еще одно нововведение - в этом году участникам шествия разрешили приносить с собой фотографии российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине.

- Сейчас идет борьба с фашизмом, как и тогда, в Великую Отечественную. Если родственники погибших на Украине российских военных решат прийти с их портретами, то мы не будем этому мешать. Мы, конечно, будем следить за тем, чтобы не было каких-либо провокаций, фашистской символики. Напоминаем, что в России за это предусмотрена уголовная ответственность, - сказал Князев.

В Волгограде впервые шествие прошло в 2013 году — тогда волгоградский полк насчитывал около 600 человек. В 2014 году количество участников выросло до полутора тысяч, а в 2019-м «Бессмертный полк» объединил уже 65 тысяч человек. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса от традиционного шествия отказались. В 2020-ом по центру Волгограда проехала ретро-колонна с портретами фронтовиков и военачальников, а в 2021 году акция прошла в онлайн-формате.

Фото из архива ИА «Высота 102»



