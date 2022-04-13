Сотни домов в Волгограде 13 апреля останутся без света









В нескольких районах Волгограда сегодня, 13 апреля отключат свет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «ВМЭС», так, в Тракторозаводском районе с 9-00 до 17-00 не будет электричества на ул.Восстания, 1-25, 1а, 2-32.

В Краснооктябрьском районе в это же время отключат ресурс на ул.4-х Связистов, 7, 9, ул.Планерная, 4-8, 4а, ул.Нестерова, 1-15, 2-14.

В Дзержинском районе без света придется провести с 9-00 до 17-00 жителям домов на ул.Ткачева, 16а, ул.Днестровская, 12, ул.Хуторская, 56, 56/1, 58, 60, 87-101, 101а, ул.Колесникова,1а, ул.Халтурина, 47, ул.Хорошева, 1-7, 7а, 9, ул.Римского-Корсакова, 37, 37а, 42.

В Кировском районе отключения электроэнергии запланированы в двух домах по ул. Кирова – №№ 94 и 96.

В Советском районе свет отключат в это же время на ул.Геологическая, 3, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14-18, 1/1, ½, 4/1, 4/2, 6/2, 15г, пер.Мостового, 3, 4, 6, 7, 2, 1, 9/2, 9/1, 9а/1, 9а/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 15-23, 2/2, 4/1, 4/2, 6/1, 8 7, ул. Мостового 3-7, ул.Юная, 2-10, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 1-9, 1/1, ½, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, ул. Вольная, 2а, 2-14,1-17, 7/1, 7/2, 15а.

В Красноармейском районе без ресурса останутся с 9-00 до 16-00 дома на ул. Сулеймана Стальского, 50, 52, 54, 46-48, 69-87, ул.Бобровского, 1, 5, 7, ул.Марковникова, 83-107, 70-94, ул.Миклухо-Маклая, 91-119, 84-108, ул.Волкова, 79-111, 92-120, ул.33-х Героев, 337-357, 302-324, ул.Бутлерова, 346-360.



