Экономика

Волгоградская область получит 56 млн рублей на развитие промышленности

Экономика 12.04.2022 10:36
12.04.2022 10:36


Волгоградская область в текущем 2022 году  получит из федерального центра 56 775 800 рублей на развитие промышленности.  В общей сложности российским правительством в помощь регионам в этом году будет выделено 3,7 млрд рублей. Такое распоряжение, сообщает ИА «Высота 102», подписал Михаил Мишустин.

— Средства распределят между 54 регионами, определенными по итогам конкурсного отбора программ развития промышленности, — уточняют в пресс-службе кабмина. — Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, идет о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре.

Важное условие предоставления субсидий — получая их, предприятия обязаны создавать дополнительные рабочие места. Госфинансирование доступно, только если в модернизацию производства также готовы вкладываться частные инвесторы.

В правительстве рассчитывают, что субсидирование региональных промышленников позволит предприятиям снизить затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность в регионах и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности.

Добавим, что самые внушительные субсидии будут направлены в этом году в Северную Осетию и Севастополь (по 150 млн рублей), Крым (100 млн рублей), Чувашию (148 млн рублей), Якутию (173 млн рублей), а также в Архангельскую область (130 млн рублей). 

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