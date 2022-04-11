В Волгоградской области из-за паводка закрыли вход в пещеру колдуна





В Волгоградской области временно закрыт вход в пещеру, где, по преданиям, обитал колдун Газук. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации природного парка «Щербаковский», это связано с аварийным состоянием пещеры, а именно повышенной увлажненностью сводов. Такое явление фиксируется здесь каждую весну – это связано с паводком и обильным таянием вод, из-за чего своды пещеры могут обвалиться.

Справка. По одной из легенд? в пещере сотни лет назад жил колдун. По другой версии, в этих подземельях обитали старообрядцы. Но есть и еще одна, приземленная версия. Так, некоторые историки считают, что подземелье – это остатки шахты, где добывались полезные ископаемые.

Фото природный парк «Щербаковский» /VK.com