Общество

В Волгограде из-за невывоза мусора частный сектор превращается в свалку

Общество 12.04.2022 06:08
12.04.2022 06:08


Огромная свалка бытового и строительного мусора образовалась на пересечении улицы Житкурской и Ткачева неподалеку от  учебного комбината в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели, вываливающийся из бункера мусор здесь не вывозят годами. Решать проблему при этом не спешат ни чиновники, ни региональный оператор по вывозу мусора. 

— На моей памяти свалка находится здесь уже больше 4 лет, и за эти годы она разрослась до невообразимых размеров. Мусор здесь скапливается с геометрической прогрессией. При этом совершенно непонятно, кто его вывозит сюда. Видимо, привозят ночью, когда не видят местные жители,  делится догадками Светлана Скачкова.


По словам женщины, многочисленные обращения по телефону в администрацию Дзержинского района никакого результата не принесли – чиновники, со слов волгоградки, ответили, что денег на зачистку территорий от мусора нет. 

— По проблеме свалки я звонила начальнику отдела по взаимодействию со структурами социальной сферы, общественными организациями и ТОС Елене Шумилиной. На что мне та ответила, что убирать с территории мусор они не собираются. Мол, денег сейчас нет на это, — пояснила корреспонденту женщина. 


Помимо вони, которая разносится по округе, женщину также беспокоит и пожароопасность. В прошлом году отходы здесь уже приходилось тушить расчетам ГУ МЧС России по региону.   

— Рядом находится образовательное учреждение, в случае пожара огонь может перекинуться на здание в любой момент. Кроме обычного мусора здесь валяются автомобильные покрышки и доски, все это очень опасно для экологии и нашего здоровья. Терпеть такую антисанитарию уже просто невозможно, — заключила Светлана. 

Жители Дзержинского района просят мэрию обратить внимание на мусорные завалы на пересечении улицы Житкурской и Ткачева. 

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