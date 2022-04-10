Выставка суккулентов открылась в ботсаду под Волгоградом

Сотни суккулентов выставили сегодня в оранжереях Волгоградского ботанического сада в Волжском. Помещения украсили в африканском и мексиканском стилях, откуда родом большинство этих растений. Экспозиция проходит совместно с Волгоградским клубом любителей кактусов и суккулентов, сообщили на официальной странице ботсада «ВКонтакте».
Колючие и пушистые или с гладкими и толстыми листьями, суккуленты и кактусы могут неделями обходиться без полива. Алоэ, денежное дерево, граптопеталум, пахифитум, липтос, эхеверия пурпузорум – их часто можно встретить на подоконниках в домах и офисах волгоградцев. Такие растения идеальны для сильно занятых и забывчивых хозяев. Они могут накапливать воду и выдерживать лучи палящего волгоградского солнца.
Выставка будет открыта с 10 по 16 апреля, предварительная запись для входа больше не требуется. Желающие смогут приобрести у коллекционеров понравившиеся кактусы и суккуленты.
Фото: архив Волгоградского ботанического сада/ВКонтакте.