



Одной из жертв коронавируса, о которых стало известно сегодня, 9 апреля, стала 40-летняя женщина. Как рассказали ИА «Высота 102» в облкомздраве, жительница региона страдала хроническими заболеваниями пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем. В больницу она попала с обострением одного из этих заболеваний. В ходе обследования у нее был выявлен коронавирус. Женщину перевели в реанимацию инфекционного отделения, где она скончалась, несмотря на усилия врачей.

Всего, напомним, за сутки в регионе четыре человека умерли от коронавируса. Все они – женщины в возрасте от 40 до 85 лет. Две из них проживали в Волгограде, одна – в Волжском и еще одна в Урюпинском районе. Уже 6760 жителей Волгоградской области стали жертвами коронавируса.