Юрий Башмет дал концерт для беженцев с Донбасса в Волгограде: фоторепортаж

Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под руководством известного дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета дал благотворительный концерт симфонической музыки для беженцев из Донбасса и Украины в Волгограде. Мероприятие состоялось в Центральном концертном зале на набережной, сообщает ИА «Высота 102».
Для гостей концерта музыканты сыграли струнный секстет Чайковского «Воспоминание о Флоренции». Юрий Башмет в интервью журналистам за несколько часов до выступления назвал произведения Чайковского пронзительными и призывал россиян гордиться происхождением композитора.
— Мы должны гордиться, что он наш. Он [Чайковский] принадлежит, конечно, всему миру, а те, кто его запрещают, идиоты и дураки. Противно даже, — высказался известный дирижер.
Напомним, что в Волгоградскую область с 20 февраля прибыло уже более 1000 беженцев из ДНР и ЛНР, в основном это женщины и дети. Больше 600 человек добирались до Волгограда и Волжского своим ходом. В Волгоградской области в связи с размещением жителей Донбасса власти ввели режим ЧС.