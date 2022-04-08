«Те, кто его запрещают, идиоты»: Башмет в Волгограде сыграет для беженцев Чайковского

Народный артист СССР Юрий Башмет выступит перед беженцами из ДНР и ЛНР в Волгограде 8 апреля. Как сообщает ИА «Высота 102», концерт состоится в ЦКЗ. За несколько часов до начала выступления известный дирижер пообщался с журналистами.

— Мне очень радостно осознавать, что моя инициатива была поддержана и Министерством культуры, и администрацией президента. Первый концерт состоялся в Клину, и в нем принимали участие юноши и девушки от 11 до 22 лет, отобранные в симфонический оркестр из разных городов России. И это очень важно, ведь они не просто выходят играть вместе или порознь, они знают, ради чего выходят на сцену. Ради памяти, — сказал журналистам Башмет. — Сегодня же мы находимся в городе, где сосредоточены огромные силы.

Гости концерта услышат струнный секстет Чайковского «Воспоминание о Флоренции». Юрий Башмет называет произведения Чайковского пронзительными и призывает россиян гордиться происхождением композитора.

— Мы должны гордиться, что он наш. Он [Чайковский] принадлежит, конечно, всему миру, а те, кто его запрещают, идиоты и дураки. Противно даже.

Классическая музыка, да и любая другая, если она качественная и талантливая, говорит Юрий Башмет, связана с душой человека.

— В это сложное время люди остаются людьми. У них есть сердце и есть душа. И музыка — это не просто моральная поддержка, это подтверждение значимости жизни каждого человека. Никто этих людей [беженцев] не бросал и не бросит. Мы все вместе переживаем эти непростые времена. И роль культуры в этом сегодня очень велика.

По мнению Башмета, направленная сегодня в адрес России агрессия со стороны западных стран объясняется простым, хотя и скверным чувством зависти.

— Они завидуют нашему пространству, нашему президенту. Сравните элементарно лидеров. Завидуют нашему качеству, потому что мы молодая и бесконечно устремленная нация. Никуда же не денешься, что первый космонавт наш. Не немец же он. Не немец.

Напомним, что в Волгоградскую область с 20 февраля прибыло уже более 1000 беженцев. В основном это женщины и дети. Больше 600 человек добирались до Волгограда и Волжского своим ходом. а