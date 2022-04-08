Общество

В город Волгоградской области запретили ввозить животных и молоко из-за инфекции

Общество 08.04.2022 10:08
08.04.2022 10:08



Вспышку бруцеллеза ликвидируют в животноводческом хозяйстве в Палласовке Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», приказом областного комитета ветеринарии на территории этого городского поселения установлены ограничительные мероприятия. Действовать они будут до убоя последнего больного животного. 
На период ликвидации очага заболевания в Палласовке запрещен ввоз животных, молока, кормов, проведение ярмарок, выставок и прочее. 
Напомним, что в середине марта очаги этого инфекционного заболевания были зарегистрированы в животноводческом и личных подсобных хозяйствах на территории Совхозского сельского поселения Николаевского района и на территории Матышевского сельского поселения Руднянского района.
Бруцеллез — инфекционное заболевание, при котором поражаются сердечно-сосудистая, нервная системы и костно-суставный аппарат. Опасность заболевания у животных связана с тем, что бруцеллезом от больных животных может заразиться человек. Возбудители инфекции передаются через мясо и молоко. Человек подхватывает такие бактерии, употребляя животные продукты, а также через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, через ссадины и царапины, при прямом контакте с зараженными животными, обработке их кожи и шерсти. Заболевание развивается без симптомов и его не всегда можно распознать. 
Хозяйства и предприятия, где зафиксирована вспышка данного заболевания, подлежат закрытию на карантин. 

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