Еще три волгоградских предприятия присоединились к флешмобу #Мы работаем!

В Волгоградской области еще три предприятия присоединились к всероссийской акции #МыРаботаем! Как сообщает ИА «Высота 102», количество участников флешмоба таким образом увеличилось до шести. Первый ролик с участием волгоградских компаний информагентство публиковало в минувшие выходные.





Напомним, что во всероссийской акции #МыРаботаем! принимают участие трудовые коллективы предприятий различных отраслей экономики. Несмотря на многочисленные ограничения, которые вводит Запад в отношении России из-за спецоперации на Украине, отечественные производители не сбавляют обороты, а некоторые и вовсе наращивают темп.

В съемках второго ролика в рамках флешмоба в Волгоградской области приняли участие ООО «Царицынская объединенная мануфактура», ГК «Волма» и ОАО «Волгограднефтемаш».

— Несмотря на западные санкции, жизнь в регионе не остановилась. Бизнес адаптировался к новым экономическим условиям и продолжает развиваться! — говорят авторы видео.