Общество

Волгоградский бизнес присоединился к флешмобу «Мы работаем!»

Общество 02.04.2022 12:06
02.04.2022 12:06


Предприятия в Волгоградской области подключились к всероссийскому флешмобу «Мы работаем!», который запустили в Краснодарском крае. Первыми участниками акции стали производители экологически чистых овощей ГУП ВОСХП «Заря», химической продукции для строительства ООО «Астратек» и одежды из натуральных материалов ООО «ТД Гамма Текс», сообщает ИА «Высота 102».



Компании выпустили совместный видеоролик, в котором демонстрируют свою стабильную работу несмотря на введенные Западом санкции. На предприятиях продолжают трудиться десятки волгоградцев, чтобы обеспечивать россиян необходимыми товарами.

Ранее к акции присоединились различные фабрики и заводы из Амурской, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Кировской, Самарской, Тверской и других областей России. Инициаторами стали промышленники Краснодарского края, чтобы показать, что в сложных экономических условиях они готовы заменить импортные товары и составить им конкуренцию.

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