Число обращений жителей Волгоградской области к депутатам областной думы, касающихся вопросов дорог и транспорта, выросло в I квартале 2022 года. В бумажных и электронных письмах люди просили содействия в улучшении работы городских и пригородных маршруток, автобусов и в организации дополнительных маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Всего в январе-марте в региональный парламент пришло более 550 обращений от жителей Волгоградской области. Почти половина обращений касалась государственного строительства и работы органов местного самоуправления. По-прежнему волгоградцы пишут депутатам о качестве обслуживания жилых домов и дворов управляющими компаниями, об оплате коммуналки и капремонте. По сравнению с предыдущим периодом волгоградцы стали реже писать о социальном обеспечении – начислении пенсий, пособий и других вопросах этой сферы.
В областной думе также отметили более чем двухкратное увеличение количества обращений, поступающих через интернет-приемную, по сравнению с I кварталом 2021 года.