Губернатор Волгоградской области утром 4 апреля провел оперативное совещание, главной темой которого стало состояние дорог в регионе после зимнего периода. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу обладмина, Андрей Бочаров подтвердил, что со сходом снега на магистралях в Волгограде и по области образовались серьезные дефекты.

На состояние дорог в Волгоградской области в очередной раз повлияли погодные условия. Напомним, что зима в регионе в конце 2021-го и 2022 году выдалась непредсказуемая. В результате резких перепадов температур серьезные повреждения отмечаются особенно там, где в последние годы не проводилось капитального дорожного ремонта. Как отметил Бочаров, еще одна причина повреждений дорог — плотный поток транзитного транспорта.

В Волгограде к ремонту дорог уже приступили. Одновременно в областном центре и в муниципальных районах региона формируется перечень магистралей, подлежащих ремонту в текущем году.

— На всей территории Волгоградской области установились погодные условия, позволяющие приступить к масштабным ремонтным работам на автомобильных дорогах региона. В целом в Волгоградской области в этом году дорожными работами всех видов — по строительству, реконструкции и ремонту — предстоит охватить порядка 450 км автодорог. Совместно с Министерством транспорта России, с Росавтодором идет работа по формированию дополнительных объемов дорожных работ в рамках развития инфраструктуры Волгоградской области, — сказал Андрей Бочаров.

По итогам оперативного совещания глава Волгоградской области поставил задачи перед руководителями Волгограда и других населенных пунктов: